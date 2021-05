Teodoras, de apenas oito anos, e a cantora KaYra, juntaram-se para interpretar "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, no "Dainuok su manim", programa de televisão da a estação estatal da Lituânia, a LRT.

A criança e a artista surpreenderam os espectadores e os elogios multiplicam-se nas redes sociais. No Youtube, o vídeo da atuação de Teodoras e KaYra soma mais de 85 mil visualizações.

Em 2020, KaYra tentou participar no Festival Eurovisão da Canção, mas os The Roop, com o tema "On Fire", foram os escolhidos para representar a Lituânia.