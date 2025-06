No 'posto' dos CTT – Correios de Portugal no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, os festivaleiros podem enviar postais aos seus artistas preferidos. Durante o festival, o público pode imprimir um postal com a sua fotografia, escrever a sua mensagem personalizada e colocá-lo na caixa de correio de cada artista. As cartas são depois entregues aos artistas e bandas. Veja o vídeo.