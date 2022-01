A programação para o primeiro semestre de 2022 prevê 25 espetáculos, de diferentes áreas culturais, onde figuram nomes consagrados como Ruy de Carvalho, António Calvário, Marina Mota ou Mafalda Arnauth, mas também talentos locais.

“Iremos dar oportunidade às associações locais, ligadas à área cultural, de forma a terem palco e mostrarem as suas atividades. O Cineteatro Messias deve ser um espaço onde as associações e artistas locais possam mostrar o que fazem”, revelou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

Durante a conferência de apresentação da programação, que decorreu ao final da manhã, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada, Gil Ferreira, sublinhou ainda que pretendem que o Cineteatro Messias, na cidade da Mealhada, seja um verdadeiro polo dinamizador da cultura no Município e na região.

“Esta programação assenta em cinco linhas, nomeadamente a diversidade, com várias artes em palco, para vários públicos; e a dimensão cosmopolita, sendo nossa intenção trazer à Mealhada muito do que há nas grandes cidades”, acrescentou.

De acordo com o autarca, a programação foi pensada para garantir que os espetáculos são acessíveis à comunidade, com bilhetes gratuitos ou a preço acessível.

“Queremos ainda contar com o envolvimento da comunidade, não apenas como espetadores, mas também como atores culturais. A última linha da programação é a sustentabilidade, gerindo bens públicos, que são escassos, de uma forma equilibrada”, alegou.

A programação arranca com música a 28 de janeiro, subindo ao palco Cordis, depois António Calvário, a 12 de março, e a fadista Mafalda Arnauth, a 7 de maio.

No dia 14 de maio, o jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho apresenta o seu mais recente projeto “Ruge”, um espetáculo de poesia e música, que fala sobre amor, paixão e revolta.

Ainda no campo da música, passarão pelo Cineteatro Messias o guitarrista João Fuss a 19 de fevereiro; os portugueses Invisible Rain a 19 de março, o pianista português Gerardo Rodrigues a 2 de abril e o Quarteto Instrumental Solaris a 24 de abril.

Para celebrar o Dia do Município da Mealhada, que se assinala a 25 de maio, a Orquestra Clássica do Centro interpretará alguns dos maiores compositores de todos os tempos, sob a batuta do maestro Sergio Alapont e com a participação da soprano Regina Freire.

No que se refere ao teatro, Carlos Cunha encabeça o elenco que traz "Ai a minha filha" ao Cineteatro Messias, no dia 5 de fevereiro.

Já no dia 25 de fevereiro, Ruy de Carvalho, um dos mais emblemáticos atores no ativo, com 94 anos e 78 de carreira, subirá ao palco com a peça de teatro “A Ratoeira”.

A 5 de março Marina Mota apresenta a comédia “E tudo o morto levou”, chegando no mês seguinte mais uma comédia, intitulada “Ding Dong”.

O público infantil e juvenil também vai poder contar com vários musicais e peças de teatro, como “Hansel e Gretel e o Velho Carvalho” a 27 de fevereiro, “O Lago da Aventura”, a 26 de março, “O Capuchinho Vermelho”, a 9 de abril, “Tanixudedos”, a 30 de abril, “O cavaleiro em terras de Oriana”, a 15 de maio, e “Os piratas também se apaixonam”, a 4 de junho.

O ‘stand-up comedy’ e o ‘talk-show’ fazem também parte desta programação, com o Cineteatro Messias a ser palco de gravações do ‘talk-show’ da RTP1 “Depois vai-se a ver e nada”, com José Pedro Vasconcelos, a 16 de fevereiro.

O ator e humorista Tiago Castro apresenta o ‘stand-up’ motivacional “Daqui de Baixo – Encontra na falha o caminho para o sucesso”, no dia 13 de março.

A 29 de maio é a vez de entrar em cena o comediante e animador de rádio Nuno Markl, com o novo espetáculo de ‘stand-up comedy’ "Como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida".

Em relação aos artistas do Município da Mealhada, o primeiro espetáculo chega a 27 março, Dia Mundial do Teatro, com a peça “Um Dia (in)Comum”, que envolve as companhias de teatro do concelho Aguarela de Memórias, Caixa de Palco, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima.

Para maio estão previstos mais dois espetáculos: “Lateral”, do mágico André Lopes, no dia 21, e a peça da companhia de teatro pampilhosense Aguarela de Memórias, intitulada “O Inspetor Geral”, no dia 28.