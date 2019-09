Este ciclo, que termina no dia das eleições legislativas, 6 de outubro, marca o arranque da nova temporada do teatro da Calçada da Ajuda, que reabriu a 1 de junho do ano passado, inserido no plano de reestruturação dos teatros municipais de Lisboa, tornando-se no primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens.

O Ciclo Eleições do LU.CA procura, de acordo com a direção daquele teatro, “esclarecer, motivar interesse e inventar zonas de conversa e discussão com o público mais jovem, sobre uma matéria que implica com todos”.

A programação começa com o “Concerto pré-eleitoral Mais alto!”, que irá juntar em palco, no sábado, às 18:00, os músicos Francisca Cortesão e Sérgio Nascimento e a escritora Isabel Minhós Martins.

Os três são responsáveis pela seleção dos temas, “para celebrar o poder da música”, que serão tocados por Francisca Cortesão (voz, guitarra, ukelele e banjo) e Sérgio Nascimento (bateria, percussão e voz), num espetáculo com comentários de Isabel Minhós Martins.