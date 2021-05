conquistaram passagem à final do Festival Eurovisão da Canção esta terça-feira, dia 18 de maio, na primeira semifinal da 65.ª edição do concurso.

Os Países Baixos ganharam o direito de organizar a Eurovisão depois de vencerem a edição de 2019, em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence - recorde aqui a entrevista do SAPO Mag ao artista. A 65.ª edição do concurso, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da COVID-19, decidiu adiá-la um ano.

Embora a 55.ª edição do Festival Eurovisão da Canção seja disputada por 39 países, apenas 33 competem nas semifinais (16 na primeira e 17 na segunda). Os restantes seis países - os chamados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos) - têm acesso garantido à final.

Em cada semifinal são escolhidos dez países. Portugal irá competir na quinta-feira por um lugar na final, durante a segunda semifinal.

"A Eurovisão está de volta": as atuações da primeira semifinal

"A Eurovisão está de volta", frisou a narradora no arranque da cerimónia, recordando que Duncan Laurence. foi o vencedor da última edição do Festival Eurovisão da Canção. O cantor, que representou os Países Baixos em 2019, teve a missão de abrir a noite, apresentando o seu novo single.

O vídeo de abertura contou com um 'cameo' especial: Inês Lopes Gonçalves, porta-voz do júri de Portugal em 2019, apareceu no vídeo de apresentação da atuação de Duncan Laurence.

"Boa noite, Europa. Bom dia, Austrália", saudaram, tal como já é tradição, os apresentadores Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit e Nikkie de Jager. "A Eurovisão liga as pessoas mais do que nunca", acrescentaram, relembrando as regras do concurso, em inglês e francês.

Depois de relembrarem o sistema de votação, os apresentadores deram luz verde para o arranque das atuações - na primeira semifinal competiram a Lituânia, Eslovénia, Rússia, Suécia, Austrália, Macedónia do Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croácia, Bélgica, Israel, Roménia, Azerbaijão, Ucrânia e Malta.

VEJA AS ATUAÇÕES:

1. Lituânia: The Roop – Discoteque

Os irreverentes The Roop, que este ano representam a Lituânia, tiveram missão de abrir a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Em palco, a banda, que usou fatos amarelos, apresentou "Discoteque", tema sobre dançar sozinho em casa.

2. Eslovénia: Ana Soklič – Amen

Depois da festa na discoteca, foi a vez de Soklič subir a palco. A concorrente da Eslovénia apresentou a balada "Amen".

3. Rússia: Manizha – Russian Woman

Já a artista russa Manizha defendeu o tema "Russian Woman". Em palco, a artista surpreendeu com um vestido que a 'transportava' e de onde saiu no final dos primeiros versos. No final, a cantora acabou rodeada por chamas.

Manizha revelou que recebeu várias ameaças nas redes sociais. A canção "Russian Woman" foi criticada por vários grupos conservadores, que consideram que a letra do tema expressa ódio contra os homens. "Tenho recebido ameaças, como: 'Se vais cantar assim sobre as mulheres russas, não te queremos aqui a viver", contou à BBC.

4. Suécia: Tusse – Voices

O quarto artista a subir a palco foi Tusse, escolhido para representar a Suécia em Roterdão. No palco, o cantor apresentou "Voices", mas o seu desempenho desiludiu os fãs.

5. Austrália: Montaigne – Technicolour

Já a concorrente que este ano representa a Austrália não esteve em palco. A jovem Montaigne apresentou o tema "Technicolour" à distância, através de uma atuação gravada e sem edição.

6. Macedónia do Norte: Vasil – Here I Stand

A Macedónia do Norte, com "Here I Stand", de Vasil, foi o sexto país a atuar. Para a atuação, o cantor decorou apostou em efeito de bola de espelhos.

7. Irlanda: Lesley Roy – Maps

A Irlanda este ano foi representada por Lesley Roy, com "Maps". Durante a atuação, a cantora passeou por cenários de papel que criaram a ilusão de que estaria no meio de uma grande floresta.

8. Chipre: Elena Tsagkrinou – El Diablo

O desfile de canções seguiu com o Chipre. Rodeada por chamas e jogos de luzes em tons de vermelho, Elena Tsagrinou apresentou o tema "El Diablo" e fez o público dançar na arena de Roterdão.

9. Noruega: TIX – Fallen Angel

Com uma atuação a fazer lembrar a digressão "Purpose", de Justin Bieber, Tix, da Noruega subiu a palco com asas gigantes para apresentar o tema "Fallen Angel".

10. Croácia: Albina – Tick-Tock

No alinhamento seguiu-se Albina, da Croácia, que tentou conquistar os espectadores e os jurados com o tema "Tick-Tock". Acompanhada em palco por quatro bailarinos, a artista apostou numa atuação repleta de jogos de luzes e efeitos visuais.

11. Bélgica: Hooverphonic – The Wrong Place

Depois de mudarem de vocalista, os Hooverphonic subiram a palco em 11.º lugar. A banda que representa a Bélgica apresentou a canção “The Wrong Place” .

Nas redes sociais, a atuação recebeu elogios dos espectadores.

12. Israel: Eden Alene – Set Me Free

Israel foi 12.º país a atuar na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Este ano, o país jogou todas as suas cartadas com o tema "Set Me Free", interpretado por Eden Alene.

13. Roménia: Roxen – Amnesia

O desfile de canções continuou depois com a Roménia, que este ano é representada por Roxen, que vai apresentou o tema "Amnesia" - o país decidiu manter a artista que iria atuar em 2020, mas mudar o tema.

14. Azerbaijão: Efendi – Mata Hari

Acompanhada por quatro bailarinas e com uma bola gigante dourada em palco, Efendi trouxe um pouco da tradição do Azerbaijão com o tema "Mata Hari".

15. Ucrânia: Go_A – Shum

Seguiram-se os Go_A, da Ucrânia, que decidiram apostar em "Shum", um tema que mistura folk, eletrónicos, world music e pop.

16. Malta: Destiny Chukunyere – Je Me Casse

O ditado diz que os últimos são os primeiros, e Destiny (Malta), com o tema "Je Me Casse", é uma das favoritas à vitória. A cantora teve a missão de fechar a cerimónia.

A segunda semifinal

SEGUNDA SEMIFINAL

Além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

As duas semifinais e a final vão ter público a assistir ao vivo, tendo a organização colocado à venda este mês 3.500 bilhetes por espetáculo. Além disso, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Festival Eurovisão da Canção, o Governo dos Países Baixos autorizou a organização a ter também público em seis ensaios.

Este ano, “todas as delegações, artistas e equipa de produção seguem um protocolo rigoroso e não terão contacto com elementos do público”.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Tatanka é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.