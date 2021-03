Depois de um jejum de 44 anos, em 2019, os Países Baixos venceram a 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realizou em Tel Aviv, em Israel. A vitória foi conquistada pelo jovem Duncan Laurence, que se apresentou ao mundo com o tema "Arcade".

A participação no concurso foi o pontapé de saída para a carreira do artista holandês de 26 anos. Um ano depois, em novembro de 2020, revelou o seu primeiro álbum - "Small Town Boy" chegou rapidamente ao top Heatseekers Albums, da revista Billboard, e deu a conhecer o cantor para lá do Festival Eurovisão da Canção.

Ainda em fase de promoção do seu primeiro disco, Duncan Laurence esteve à conversa com o SAPO Mag sobre o início da sua carreira e a importância da música na sua vida. "Era muito pequeno quando comecei a escrever canções e a descobrir a minha paixão pela música", confessa.

"Dos quatro aos 18 anos, fui vítima de bullying (...) e comecei a escrever música para pegar na negativade e transformá-la em canções", revela.

Veja o vídeo: