Aurea revelou esta terça-feira, dia 18 de maio, o videoclip do singçe "Frágil". O tema, cantado em português, foi apresentado em abril, na semifinal de "The Voice Kids" - ouça aqui.

O vídeo da canção foi filmado no Palacete Real Companhia do Cacau, em Montemor-O-Novo, e "desenrola-se em várias salas decoradas num misto de época e atualidade, num jogo de iluminação interior e de simulação exterior", explica a Ruela Music em comunicado.

Veja o vídeo:

"Após um período de reflexão forçada pela Pandemia e no seguimento do seu último álbum em 2018 e a participação no projeto ELAS, Aurea não se resignou e reinventou-se mais uma vez", sublinha a Sony Music em comunicado, lembrando que a artista sempre cantou em inglês.

Segundo a editora, o novo álbum não será integralmente cantado em português, incluirá várias músicas cantadas em inglês.