Depois do seu segundo EP, "What To Do With Your Hands", apresentado ao vivo no Lux Frágil (Lisboa) e no Plano B (Porto) no passado mês de março, Extrazen revela agora o videoclipe oficial de "MEANING", a quinta faixa do projeto.

Escolhido por ser “um dos temas mais pessoais e cinematográficos”, o single "ganha agora vida em formato vídeo, reforçando a narrativa emocional que atravessa todo o disco".

"A ‘Meaning’ é, sem dúvida, a faixa mais pessoal e especial do projeto. Toda ela fala sobre sonhos e os sacrifícios que fazemos para os seguir, mesmo que implique desafiar as pessoas mais próximas de nós”, conta o artista em comunicado.

Veja aqui o videoclipe.

Extrazen editou no final de fevereiro o seu novo EP de originais. "WHAT TO DO WITH YOUR HANDS", composto por sete temas, já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com os singles "Stunt", "Hollywood" (ft. Herlander e Odete) e "Back to Life".

Veja a conversa do SAPO Mag com Extrazen: