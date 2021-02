José d'Encarnação, nascido há 74 anos em S. Brás de Alportel, no distrito de Faro, é professor catedrático, na Universidade de Coimbra, das disciplinas de Pré-História e Arqueologia, especialista em epigrafia romana, com mais de 800 títulos publicados.

Neste novo título o autor decidiu reunir as suas impressões de alguns encontros que teve com personalidades, e reflexões suas, dos últimos 50 anos. O autor refere exposições de arte, encontros de poesia, apresentações de livros, tertúlias das quais guardou memórias que partilha com o leitor.

A obra reúne cerca de 80 textos em que José d'Encarnação fala do artista plástico Mário Silva, de quem foi amigo, do escritor António Salvado, de "Coimbra à Guitarra" ou tece um "louvor a Cascais", entre outras temáticas.