O antigo produtor de Hollywood Harvey Weinstein está preso numa cela em péssimas condições enquanto aguarda as sessões diárias do seu julgamento em Los Angeles, denunciou o seu advogado esta terça-feira.

O produtor enfrenta um julgamento por múltiplas acusações de agressão sexual a cinco mulheres entre 2004 e 2013. Se condenado, Weinstein - que se declarou inocente de todas as acusações - pode ser condenado a mais 140 anos atrás das grades, além dos que já cumpre por crimes sexuais cometidos em Nova Iorque desde 2020: 23 anos.

No segundo dia do julgamento em Los Angeles, onde o tribunal tenta reduzir a longa lista de potenciais jurados, o seu advogado Mark Werksman disse que as condições da cela do antigo produtor, que usa cadeira de rodas, são "insalubres e fétidas".

"São quase medievais. Estou preocupado com a sua saúde e capacidade de sobreviver a essa provação sem ter um ataque cardíaco ou derrame. Ele tem 70 anos", alertou.

A juíza Lisa Lench disse que conversaria com os ajudantes do xerife, que são responsáveis pela reclusão de Weinstein durante o julgamento.

"Não estou minimizando, só não tenho a certeza se há muito a ser feito", explicou.

A seleção do júri deve levar vários dias, antes de um julgamento que pode durar dois meses.