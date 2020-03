Ao fazê-lo, os sete homens e cinco mulheres do júri indicaram que não conseguiram decidir "além de qualquer dúvida razoável" que Weinstein também tinha violado em 1993 a atriz Annabella Sciorra, um caso que já prescreveu mas cujo testemunho os procuradores usaram para tentar estabelecer um comportamento predatório.

O veredito foi um momento histórico para o #MeToo, nome dado ao movimento que luta contra o assédio sexual e a agressão sexual, na indústria do cinema e do audiovisual, nos Estados Unidos.

O produtor de "Pulp Fiction" e "A Paixão de Shakespeare" foi o primeiro homem acusado de agressão sexual no âmbito do #MeToo a ser julgado criminalmente após a vaga de denúncias a partir de outubro de 2017, já que a do ator Bill Cosby, em abril de 2018, resultou de processos iniciados em 2015.

O antigo produtor ainda enfrentará um novo julgamento em Los Angeles, ainda sem data definida.

O Ministério Público acusa-o de ter agredido sexualmente a ex-modelo Lauren Young na casa de banho de um quarto de um hotel em Beverly Hills, em 2013, quando a aspirante a atriz tinha 22 anos.

Ele também é acusado de ter violado uma modelo italiana na noite anterior ao incidente com Young.

