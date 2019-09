Justin Bieber escreveu um longo texto na sua conta no Instagram para explicar aos seguidores como a sua vida mudou nos últimos anos. Na publicação, o cantor canadiano frisa que a fama lhe trouxe vários problemas, como o consumo de drogas.

"Era um rapazinho com 13 anos de uma cidade pequena, a ser elogiado por toda a gente, com milhões de pessoas a dizer-me o quanto me adoravam e o quão bom eu era. Toda a gente fazia tudo por mim e, por isso, nunca aprendi os princípios básicos da responsabilidade", começou por lembrar o jovem artista.

"Aos 20 anos, passei de uma das pessoas mais adoradas e amadas do mundo para a mais ridicularizada, julgada e odiada. Comecei a consumir drogas duras aos 19 e fui abusivo em todas as minhas relações", confessou ainda Justin Bieber na publicação nas redes sociais.

No texto, o cantor conta ainda que se tornou "rancoroso, desrespeitoso para com as mulheres": "Zangado. Tornei-me distante de toda a gente que me amava e escondi-me por detrás de uma carapaça da pessoa que me tinha tornado".

No final da mensagem, Justin Bieber confessa que se sente um homem diferente, especialmente depois de ter conhecido Hailey Baldwin.

