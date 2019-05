Kura anunciou nas redes sociais que não irá atuar na Queima das Fitas de Coimbra. A atuação estava marcada para esta sexta-feira, dia 10 de maio. "Peço desculpa a todas as pessoas que estavam à espera para me ouvir, vejam o vídeo e podem perceber os motivos. Estou triste e chocado com esta situação. Espero que possam compreender", explicou o DJ.

No vídeo, o artista conta que iria atuar no Palco Principal e que a organização alterou o seu espetáculo para um palco secundário por incompatibilidades técnicas. "Fomos retirados do palco principal para atuar numa tenda secundária, não era isso que tinha sido contratualizado", frisa no vídeo partilhado no Facebook.

"Já para não falar do pagamento... que não foi feito. Normalmente é feito umas semanas antes. Mas nem é por aí", conta, acrescentando que fica "triste e chocado com este tipo de situações". "Tentámos tudo (...) Disseram que tínhamos mesmo de ser retirados do palco principal e não aceito", sublinha.