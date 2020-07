Mariza, a celebrar 20 anos de carreira, e Gisela João são as "cabeças de cartaz", atuando, respetivamente, nos dias 2 e 3, no palco "Santa Casa", o maior do festival, disse o promotor Luís Montez, da organização, enquanto o centenário de Amália será também acontecimento dominante.

Montez referiu-se ao Santa Casa como "o maior festival de fado do mundo", que este ano terá apenas lugares sentados com o necessário distanciamento social e, "em vez de leques como no ano passado, serão oferecidas máscaras", que são obrigatórias para todos.

Em todos os palcos - que serão nove - "haverá gel desinfetante à entrada", acrescentou Montez.

Em ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues (1920-1999), a fadista será uma figura central do festival que contará com cerca de 40 fadistas.