Marshmello convidou Selena Gomez e Khalid para a atuação virtual na cerimónia de abertura da final da Liga dos Campeões da época 2020/21, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

Desenvolvido em parceria com Es Devlin, a atuação foi criada com recurso a produção virtual em tempo real e tecnologia Game Engine. Segundo a UEFA, foi usado "rastreamento de câmara 3D para integrar Marshmello num mundo por si imaginado e criar um espectáculo inesquecível que emocionou os adeptos presentes no estádio e os que assistiam de casa".

"Foi uma actuação selvagem", frisou Marshmello. "Os aspectos virtuais, os aspectos da performance, tudo no meio disso: foi óptimo. Foi único em toda a linha", rematou.

Veja o vídeo:

O Chelsea sagrou-se no sábado pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.