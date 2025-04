O Linkin Park serão os cabeças de cartaz da final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 31 de maio na Munich Football Arena. A notícia foi confirmada esta quarta-feira, dia 16 de abril, pela Pepsi e pela UC3.

"A Pepsi e a UEFA voltam a marcar a final da Champions com o tão aguardado espetáculo de abertura, que promete ser uma experiência inesquecível momentos antes do apito inicial", destaca o comunicado.

Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn, juntamente com os novos membros, Emily Armstrong (covocalista) e Colin Brittain (baterista) editaram no ano passado "From Zero", o primeiro álbum de originais da banda em sete anos. O disco conta com singles como "Heavy Is The Crown", "The Emptiness Machine" e "Up From The Bottom".

Em comunicado, a organização destaca que o grupo vai apresentar um "alinhamento que irá celebrar o melhor o legado - passado e presente".

"Com o novo álbum e a digressão em curso, temos sido arrebatados pela energia e entusiasmo dos fãs. Mal podemos esperar para partilhar essa mesma energia e entusiasmo no 'UEFA Champions League Final Kick Off Show', apresentado pela Pepsi. Esta será uma experiência totalmente nova para nós enquanto banda, e estamos entusiasmados por partilhar algumas das nossas músicas favoritas – do passado e do presente – com os milhares no estádio e os milhões que estarão a assistir em todo o mundo", celebram os Linkin Park.

O 'UEFA Champions League Final Kick Off Show' será transmitido para todo o mundo, poucos minutos antes do jogo da final da competição.