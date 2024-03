Estrela Novais, atriz que participou em novelas como "Olhos de Água", "Dei-te Quase Tudo" e "Belmonte", morreu esta sexta-feira, dia 8 de março, aos 70 anos.

A notícia foi confirmada pelo amigo e colega de profissão Ricardo Castro e pela Seiva Trupe. "Meu amor, minha Estrela Novais, estava a ensaiar-me para te escrever uma carta para receberes no dia dos teus anos, dia 13 de março. Devo-te tanto. Obrigado", escreveu o ator no Instagram.

"Foi uma mulher de luta, que parte no dia 8 de março, dia da Mulher, que ela adorava porque sempre lutou pelos direitos das mulheres. Morreu durante o sono. Tinha sido diagnosticada com um cancro na laringe e já não verbalizava, mas estava animada. Era uma mulher nova, com um sentido de humor fabuloso, com uma espinha dorsal incrível", adiantou Ricardo Castro à CNN Portugal.

A atriz nasceu no Porto a 13 de março de 1953 e foi co-fundadora da companhia de teatro Seiva Trupe em 1973, juntamente com António Reis e Júlio Cardoso.

Em televisão, Estrela Novais destacou-se em vários projetos, sendo uma cara familiar das novelas portuguesas. "A Viúva do Enforcado", "Na Paz dos Anjos", "Olhos de Água", "O Último Beijo", "Amanhecer", "Dei-te quase Tudo", "Doce Fugitiva", "Feitiço de Amor" ou "Deixa que te leve" foram alguns dos trabalhos da atriz.

Na TVI, Estrela Novais fez ainda parte do elenco de "Morangos com Açúcar".

Mais recentemente, a atriz participou em "Queridos Papás", "Para Sempre" ou "Amar Demais".