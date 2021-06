Nininho Vaz Maia revelou esta quarta-feira, dia 2 de junho, um novo single. "E Agora" é o terceiro tema do álbum de estreia, "Raízes", com lançamento previsto para 25 de junho.

O videoclip do tema já de encontra disponível no Youtube - veja aqui - e a canção ficará disponível em todos os serviços de streaming na sexta-feira, 4 de junho. "É uma forte canção escrita a pensar nas relações de hoje em dia, no medo do compromisso e no sofrimento que por vezes o amor traz consigo. Problemáticas com que muitos se identificam envolta numa melodia perfeita", explica a agência do músico.

"Nininho Vaz Maia tem como objetivo elevar a cultura cigana e representá-la com orgulho. O flamenco, um estilo musical durante séculos perseguido pelos conflitos de vários povos, é hoje um género respeitado graças a nomes como Paco de Lucia, Camarón de La Isla, Niña Pastori e até jovens artistas como Rosalía, que têm vindo a combater o preconceito e a mostrar o verdadeiro valor do flamenco. Em 'Soy Gitano', uma das canções apresentadas ao público ainda na primeira fase da sua carreira, o artista deixa bem claro na letra o forte orgulho pelas suas origens", remata o comunicado.