Depois de um ano marcado por concertos esgotados e o anúncio de duas datas consecutivas na MEO Arena, Nininho Vaz Maia inicia 2025 com o lançamento do novo single. "Despertar" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

“Despertar”, com letra assinada por Nininho Vaz Maia, Triana Marin e Jhaylar, e composição em colaboração com Chus Santana,, é apresentado como "mais um tema poderoso do cantor e compositor, que funde emoção e sonoridade num equilíbrio perfeito, sempre com o seu carisma único".

"Com 'Despertar', o artista prepara os fãs para o que promete ser um ano extraordinário, repleto de novos desafios, emoções e muita música. Este lançamento é mais do que uma simples canção – é um convite para todos despertarem para a beleza da vida e da música", destaca o comunicado.

Nininho Vaz Maia acumula mais de 136 milhões de visualizações no YouTube, onde conta com 300 mil subscritores. No Instagram soma 710 mil seguidores e no Spotify tem uma média de cerca de 390 mil ouvintes mensais. Atualmente, o cantor é mentor do "The Voice Portugal", da RTP1, ao lado de Sara Correia, Sónia Tavares e Fernando Daniel.

Em 2021, o artista editou o álbum de estreia “Raízes” (Platina), do qual fazem parte os temas “E Agora”, “Gosto de Ti”, “Bailando” e “Pegate a mi”. Em novembro de 2023 lançou “Aparentemente”, o primeiro de dois volumes que compõem o seu novo registo de originais, estando o segundo volume previsto para breve.