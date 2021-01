Bruno Nogueira anunciou o regresso de "Como é que o bicho mexe?". A nova temporada de diretos arrancam esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, às 23h00, revelou o humorista na sua conta no Instagram.

"Tinha prometido a mim mesmo que a emissão de Natal seria a última. Não gosto de voltar a pegar em coisas que julgava terem cumprido a sua função", começou por explicar Bruno Nogueira nas redes sociais, contanto que recebeu várias mensagens nos últimos dias que o incentivaram a fazer uma nova temporada de "Como é que o bicho mexe?".

"Nos últimos dias, depois das múltiplas mensagens que recebi e continuo a receber, e de olhar à minha volta, tenho-me debatido com esta dúvida, e cheguei à conclusão que ao contrário de todos os outros projectos, este está necessariamente ao abrigo de outra lei. É, feitas as contas, a mínima parte em que posso ajudar. Logo, não é trabalho, nem pode ser. É outra coisa. Dito isto, encontramo-nos a partir de hoje (segunda-feira), às 23h, no lugar do costume", rematou.

