Max Verstappen agitou o paddock mais glamoroso da Fórmula 1 após optar por cumprir os seus deveres como novo pai em vez de comparecer a uma sessão exclusiva de "F1", o novo filme de Brad Pitt.

O tetracampeão mundial da Red Bull e Lance Stroll, da Aston Martin, foram os únicos pilotos ausentes da pré-estreia do filme de Hollywood no Mónaco na noite de quarta-feira – tudo parte da antecipação para o Grande Prémio deste fim de semana.

Verstappen, que não é fã do trabalho de promoção e marketing para lá das necessidades da sua própria equipa, disse que recusou o convite com bastante antecedência. Quanto à troca de fraldas, não fez qualquer comentário.

"Disse à Formula One Management (FOM) que não estaria lá", disse.

"Sabiam disso. Só queria estar mais tempo em casa. Não era um evento obrigatório e era o meu tempo privado".

"E prefiro passar esse tempo privado em casa, especialmente porque na Fórmula 1 já se está muito longe de casa. Acho que é bastante normal. Agora que a minha família está a creser, prefiro definitivamente passar mais tempo em casa."

Já Stroll disse que estava "só a fazer coisas", acrescentando: "Eventualmente irei vê-lo."

Ambos os pilotos e os 18 presentes estão no principado para o Grande Prémio de Mônaco, a segunda de três corridas numa "tripla etapa" de três eventos consecutivos na Itália, Mónaco e Espanha, após seis corridas de abertura da temporada na Austrália, Ásia, Golfo e Flórida.

"Momentos arrepiantes"

O aguardado filme tem estreia prevista para o mês que vem (26 de junho em Portugal) e tem Brad Pitt e Damson Idris como protagonistas. A realização é de Joseph Kosinski, que dirigiu "Top Gun: Maverick", entre outros, e os produtores incluem Jerry Bruckheimer e o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, da Ferrari.

Hamilton compareceu à sessão, após a qual a maioria dos pilotos se mostrou entusiasmada com a produção, com muitos a elogiar a autenticidade das cenas das corridas.

Carlos Sainz, da Williams, disse: "Realmente gostei... Nós, especialistas de F1, iremos ver coisas que, às vezes, estão na Netflix e podemos dizer que são um pouco 'hollywoodianas'".

"Mas acredito realmente que, para um novo fã, vai atrair público e fará muito sucesso com as pessoas que não sabem nada sobre a Fórmula 1. Para o fã 'hardcore', para os jornalistas e para nós [pilotos], vemos coisas que talvez sejam muito americanas ou um pouco 'hollywoodianas'."

O piloto acrescentou que a rodagem das cenas de corrida eram "de loucos, honestamente de loucos" e "para mim, a melhor parte".

Pilotos, chefes de equipa e outros convidados compareceram à sessão, que Charles Leclerc, companheiro de equipa de Hamilton na Ferrari, descreveu como "muito giro".

"Sinceramente, não sabia o que esperar", acrescentou. "Não fazia ideia. Mas a história é muito gira e as imagens são simplesmente incríveis. Realmente gostei."

Pierre Gasly, da Alpine, disse: "Lindo! Foi muito giro ver pela primeira vez. Acho que é um verdadeiro mergulho no nosso mundo da Fórmula 1, portanto tenho a certeza que as pessoas vão gostar."

James Vowles, chefe da equipa Williams, disse: "Achei absolutamente fantástico. Fizeram realmente um bom trabalho em serem autênticos com quem somos e como corremos".

"Avalio os filmes pelos momentos arrepiantes e tive três ou quatro deles que foram simplesmente construções brilhantes que terminaram de uma forma fantástica. É um conjunto fantástico."

Damson Idris na Met Gala a 5 de maio de 2025

"F1" apresenta o vencedor dos Óscares Brad Pitt como Sonny Hayes, um antigo piloto na mó de baixo que nunca cumpriu o seu potencial, a ter uma segunda oportunidade no cockpit, servindo de mentor a um caloiro prodigioso (Damson Idris) na fictícia equipa APXGP no mundo da Fórmula 1.

Ainda com Javier Bardem, outro premiado com a estatueta dourada, Kerry Condon (nomeada por "Os Espíritos de Inisherin"), Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo, esta é uma super produção da Apple TV+ com a cooperação da Fórmula 1 e da sua comunidade, com a APXGP a ser a "11.ª equipa", juntando-se às outras e respetivos pilotos, a FIA, e promotores de carros, durante a longa rodagem entre julho de 2023 e dezembro de 2024 nos muitos circuitos nos fins de semana das corridas a sério.

