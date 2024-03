A atriz Anouk Grinberg, uma das mais ativas na campanha contra as agressões sexuais no cinema na indústria francesa, afirmou em entrevista à France-Presse que os produtores encobriram o comportamento do ator Gérard Depardieu durante anos.

Grinberg filmou, em 2022, "Les Volets Verts" com a lenda do cinema francês, que enfrenta várias acusações de violação e agressão sexual.

"Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, sabem que estão a contratar um agressor", declarou Grinberg, de 60 anos, à AFP.

"Não um possível agressor: um agressor", garante.

Les Volets Verts

Jean Becker, o realizador de "Les Volets Verts", "atreve-se a dizer nos jornais que as minhas palavras são escandalosas e que, obviamente, se Depardieu tivesse agido mal, teria falado com ele sobre isso entre homens".

"Sabiam perfeitamente que duas mulheres haviam sido gravemente agredidas. E para encobrir a sua cobardia, a sua incapacidade para proteger as mulheres, [Jean Becker e os produtores] acusam-me [de mentir]", dispara.

Durante a rodagem, havia uma profissional encarregada de evitar casos de assédio, explica.

"Nunca fui apresentada a ela (...), nunca apoiou as mulheres agredidas" assegura Grinberg.

Segundo ela, "em alguns filmes com Depardieu, a equipa alertou antes das filmagens: "Se houver algum problema, calem-se. Se falarem, serão demitidos'".

A atriz considera que o comportamento de Gérard Depardieu piorou com os anos.

"Sempre escutei comentários sexuais, grosseiros, mas sim, piorou muito, com a permissão da profissão que lhe paga para isso e encobre os seus crimes", declara.

No entanto, Anouk Grimberg, que também sofreu ataques, diz ver uma mudança no mundo do cinema.

“Não muda assim de repente, (mas as queixas) começam a ser ouvidas, já é bom”, diz.

“É claro que tive que suportar ataques e fui treinada para considerá-los normais, não apenas para poder exercer a profissão, mas simplesmente para poder viver. Quando se é mulher, "percebi qie ser atacada faz parte da vida. É isso que está a mudar'", conclui.