"Tanto Faz" é o mais recente single de Cláudia Pascoal e conta com um videoclip gravado ao vivo com a participação da Banda Musical de São Pedro da Cova.

“Com a ‘Música de Um Acorde’ juntei os meus amigos, com a ‘Quase Dança’ juntei a minha família e, agora, com a ‘Tanto Faz’ regresso à minha terra”, explica Cláudia Pascoal. “Acho que é um bom ponto final ao ponto de exclamação", acrescenta a cantora.

"Desafiei a Banda Musical de São Pedro da Cova para se juntar à 'Tanto Faz'. Uma das últimas músicas do meu álbum que me é muito pessoal, porque mais do que nunca, consigo ligar-me a ela de uma forma muito intensa. Vivemos num mundo em que nada é garantido, e que a 'tentativa - erro' é mais do que certa. Tocar esta música com a força e compromisso de uma Banda no qual conheço muito bem, fez-me vivê-la de uma forma diferente e intensa. Emocionei-me mais do que uma vez ao gravar esta versão e depois a escutá-la", conta.

Segundo a Universal Music Portugal, "Tanto Faz" é o single de Cláudia Pascoal que fecha o ciclo de “!”, o álbum de estreia da artista.

Veja o vídeo: