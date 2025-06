Depois de uma pausa nos lançamentos desde a colaboração com Ana Bacalhau em “Imperial é Fino”, Cláudia Pascoal regressa com um novo manifesto musical: "Puras Donzelas", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. A artista esteve à conversa com o SAPO Mag sobre o novo lançamento e seu próximo projeto. Veja no vídeo.

Ouça o tema "Puras Donzelas":