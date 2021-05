Nos últimos dias, nas redes sociais, têm circulado rumores sobre uma possível atuação de The Weeknd e Ariana Grande na final da Liga dos Campeões, que está agendada para o dia 29 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto. No Twitter, várias contas de fãs dos artistas citam fontes ligadas à UEFA, que, para já, confirmou apenas a atuação de Marshmello.

A organização não comentou os rumores que têm dado que falar, adiantando apenas detalhes sobre a atuação do DJ e produtor na cerimónia de abertura da final da 100% inglesa entre Manchester City e Chelsea. No site oficial, a UEFA adianta que irá fazer novos anúncios, "incluindo alguns convidados especiais".

Segundo a revista Billboard, a atuação especial do artista norte-americano terá seis minutos de duração. A publicação avança também que Marshmello convidou vários artistas para a performance virtual - por agora, não há qualquer indicação sobre a participação de The Weeknd e Ariana Grande na atuação do DJ.

A organização adianta ainda que o "artista e produtor, já premiado com disco de platina, conhecido pelos sucessos de 'Happier', 'Silence' e 'Friends', vai fazer uma performance virtual épica".

Nos últimos anos, Dua Lipa e Alicia Keys foram as artistas convidadas para atuar na final da Liga dos Campeões.