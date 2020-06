A 14ª edição do NOS Alive foi adiada para 2021. "O sonho da 14ª Edição do NOS Alive continua nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés. Mantemo-nos otimistas e mais fortes do que nunca a trabalhar para que esta seja a melhor de sempre. E é fazendo jus à nossa assinatura que queremos manter o melhor cartaz. Sempre", frisou a organização a em comunicado.

Esta segunda-feira, dia 8 de junho, a promotora avançou que "para quem infelizmente não possa comparecer nas novas datas do festival NOS Alive 2021 e não quiser ir a nenhum outro evento da Everything Is New, poderá solicitar o reembolso a partir do dia 25 de julho de 2021 e até ao final dos primeiros 14 primeiros dias úteis do mês de janeiro de 2022".

Todos os portadores de bilhete para o NOS Alive 2020 poderão ainda trocar o bilhete para as novas datas do festival ou, caso prefiram, "para um vale do mesmo valor, nos pontos de venda onde foram adquiridos".

Leia o comunicado:

No início de maio, em entrevista à RTP1, Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, que organiza o NOS Alive, confirmou que o objetivo é manter os quatro dias do festival e o mesmo cartaz. "Não fazer a 14ª edição agora em julho é uma dor, mas vamos fazer em 2021", confessou.

A organização confirmou ainda que a banda portuguesa Da Weasel é a primeira confirmação no cartaz do evento, em 10 de julho (último dia do festival à semelhança do que estava planeado para este ano).

Segundo uma nota da banda, que terminou em 2010, composta por Carlão, Virgul, Jay, DJ Glue, Quaresma e Guilherme Silva considerou que o adiamento do festival “custa muito”, mas os elementos estão ainda “com mais fome de palco e celebração”.

“Não nos parece que qualquer outro nome no cartaz deste festival se tenha sentido tão frustrado como nós ao saber desta notícia, mesmo antevendo que era a única solução possível face à situação em que nos encontramos agora e nos próximos meses”, sublinha o grupo.