Os Muse estão de regresso a Portugal. Depois da promotora Everything Is New ter comunicado o cancelamento do concerto da banda norte-americana, Kings of Leon, devido a um lesão grave do vocalista Caleb Followill, a organização do festival confirmou, através das suas redes sociais, que os britânicos serão os novos cabeça de cartaz do dia 12 de julho.

"Vocês pediram. Nós ouvimos: MUSE no Palco NOS no dia 12 de julho. O trio icónico prepara-se para trazer um dos maiores concertos da 17ª edição do NOS Alive.", anunciou a organização, recorrendo ao Instagram.

No seguimento da alteração do cartaz de dia 12 de julho do NOS Alive'25, "os bilhetes diários, os passes de 2 dias (10 e 12 de julho e 11 e 12 de julho) e de 3 dias já adquiridos mantêm-se válidos", anunciou o festival em comunicado.

Quem pretender o reembolso dos bilhetes diários de dia 12 de julho, poderá solicitá-lo a partir do dia 31 de maio, sábado, até ao dia 30 de junho (30 dias), no respetivo local de compra físico ou contactando diretamente a bilheteira online, onde o mesmo foi adquirido, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento.

Para mais informações a propósito dos bilhetes é possível contactar a bilheteira através do email bilheteira@nosalive.com.

Do Palco WTF Clubbing ao Palco Comédia – as novidades do cartaz

Muse confirmados no NOS Alive 2025. Festival anuncia mais novidades no cartaz créditos: José Fernandes

No dia 10 de julho, o palco WTF Clubbing recebe o que mais fresco se faz na música portuguesa, com nomes como Iolanda e Zarko. No âmbito do programa europeu GrassrEUts, o festival dá palco aos cinco artistas selecionados: Libra, João Sequeira, Mão Cabeça, Motherflutters, e Nuno Cabral.

O Palco Coreto, com curadoria da Arruada, traz o foco à música contemporânea portuguesa é num palco que recebe diferentes géneros artísticos. Para o primeiro dia de festival (10 de julho), compõem o cartaz: Gisela Mabel, Girls96, Rossana, Baleia Baleia Baleia e Noise Dolls Club. A 11 de julho o alinhamento do palco acolhe Marianne, Zarco, Mallina, Saint Caboclo – e a fechar o dia com Herlander. O último dia do NOS Alive (12 de julho) começa com Inês Monstro, Luís Severo, os Bombazine, LEFT. e a fechar a dj Mutaca.

O Galp Fado Café ganha novo destaque primando pela promoção da cultura Portuguesa, do Património Imaterial da Humanidade, o Fado, e não só. No dia 10 de julho, sobem ao palco Diogo Clemente, Pedro Moutinho, e a Orquestra Chiquinha Gonzaga. A 11 de julho, no âmbito das celebrações dos 100 anos de Carlos Paredes, Luísa Amaro apresenta um espetáculo imperdível, ao lado de Sérgio Onze. Teresinha Landeiro e Inês de Vasconcellos atuam no terceiro dia no Galp Fado Café. A fechar os três dias, estará presente o grupo brasileiro, O Samba é 1 Só.

No Palco Comédia promete-se "arrancar grandes gargalhadas". No dia 10 de julho, Guilherme Duarte, Dário Guerreiro, Miguel Neves, Mónica Vale de Gato, Liliana Marques, Rodrigo Correia e Bruno Azevedo + Miguel Valente, com a "host" Núria Serrote.

No dia 11 de julho, Luís Franco-Bastos, Guilherme Fonseca, Vasco Elvas, Carlos Contente, Mário Falcão e Laura sobem ao Palco Comédia, com as hostes lideradas por David Cristina.

No terceiro dia do festival, o duo Cebola Mol, Jel, Ana Arrebentinha, Centro de Emprego, João Maria, Diogo Borges e os Discórdia com os convidados Diogo Rodrigues e Lourenço Nunes, sobem a palco com o "host" diário, Rui Mirama.

Os bilhetes para o dia 10 de julho do festival, liderado por nomes como Olivia Rodrigo, Benson Boon e Noah Kahan já esgotaram, mas ainda é possível adquirir bilhetes para os restantes dias