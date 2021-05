"Vax Live: The Concert to Reunite The World" decorreu no passado domingo e contou com mensagens de vídeo do Papa Francisco, do presidente norte-americano, Joe Biden, e com aparições de estrelas de Hollywood como Ben Affleck e Sean Penn.

O espetáculo acolheu milhares de espectadores vacinados num grande estádio da Califórnia e vai para o ar na televisão e no YouTube a 8 de maio.

"Esta noite, solidarizamo-nos com as milhões de famílias em toda Índia que estão a lutar contra uma segunda onda devastadora", disse o príncipe Harry, que foi recebido com uma grande ovação.

"O vírus não respeita fronteiras, e o acesso à vacina não pode ser determinado pela geografia", acrescentou na sua primeira aparição em um grande evento público na Califórnia desde que se mudou para os Estados Unidos com a sua mulher, Meghan Markle, no ano passado.

Organizado pela Global Citizen, uma organização internacional de direitos humanos, o concerto tem como objetivo combater a desinformação sobre as vacinas, ao mesmo tempo em que convida líderes mundiais e empresas a agirem e a fazerem doações.

Milhares de espectadores reuniram-se pela primeira vez no estádio SoFi em Los Angeles, recentemente concluído. Na sua maioria, o público era composto de profissionais de saúde da linha de frente, muitos deles de uniforme.

Selena Gomez foi a anfitriã do evento e pediu que "doses e dólares" sejam destinados aos países mais pobres do mundo. Os Foo Fighters também compareceram, acompanhados por Brian Johnson, dos AC/DC.

Jennifer Lopez contou aos fãs que foi obrigada a passar o Natal sem a sua mãe pela primeira vez, devido à pandemia. Em seguida, a artista subiu ao palco para cantar "Sweet Caroline".

Em mensagens pré-gravadas, o presidente Biden disse que está "a trabalhar com líderes de todo mundo para compartilhar mais vacinas e impulsionar a produção".

Já o Papa Francisco lançou um apelo: "Peço que não se esqueçam dos mais vulneráveis".