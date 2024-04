Depois de cancelar sete concertos devido à baixa venda de bilhetes, Jennifer Lopez decidiu mudar o nome da sua nova digressão. Segundo a revista Variety, a "This Is Me… Now" passará a chamar-se "This Is Me… Live - The Greatest Hits".

No início do ano, a cantora anunciou que iria arrancar os concertos em fevereiro, coincidindo com o lançamento do novo álbum. Inicialmente, a artista cancelou os espetáculos e Cleveland e Nashville devido à baixas vendas.

Segundo a publicação, o alinhamento da nova versão da digressão vai contar com temas do novo álbum, mas focar-se nos grandes sucessos da carreira de Jennifer Lopez.