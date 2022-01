Miguel Rocha foi o escolhido para substituir Inês Lopes Gonçalves no "5 para a meia-noite". A nova temporada do talk show estreia-se esta quinta-feira, dia 6 de janeiro, na RTP1.

Carolina Deslandes, a dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves e Miguel Nunes e Maria João Pinho, que integram o elenco da série "Glória", vão sentir-se no ' sofá do 5'. Rita Vian também vai marcar presença no programa.

"O '5 Para a Meia-Noite' está de regresso à RTP com Miguel Rocha. E fica desde já a promessa de irreverência, surpresas e, claro, mais barba. Com Miguel Rocha está garantida a desordem na casa", revelou a RTP1 em comunicado enviado ao SAPO Mag.