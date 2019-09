No total, a série da HBO conta ainda com 14 nomeações em sete categorias distintas e pode superar o seu recorde no próximo domingo. Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister, poderá vencer na categoria ator secundário, assim como Maisie Williams, que interpreta Arya Stark.

Mais ritmo e audiência

"A Guerra dos Tronos" também procura recuperar as audiências dos Emmy Awards, que caiu para um nível recorde no ano passado, atraindo pouco mais de 10 milhões de espectadores. Na tentativa de mudar a maré, os organizadores decidiram copiar a cerimónia dos Óscares ao oferecer uma noite mais curta e mais rítmica, sem um único apresentadora.

Entre outras estrelas, dez atores de "A Guerra dos Tronos" vão passar pelo púlpito para desempenhar o papel de apresentador.

Nas outras categorias, a segunda temporada de "The Marvelous Mrs. Maisel" (comédia da Amazon) e "Chernobyl" (série da HBO) contam com 20 e 19 indicações, respectivamente. No ano passado, "The Marvelous Mrs. Maisel" surpreendeu ao conquistar seis prémios no total, incluindo o de melhor comédia.

A série vai efrentar "Fleabag" e "Veep", uma sátira da vida política norte-americana que acaba de completar a sua última temporada e que já conta com 17 Emmys.

A atriz principal Julia Louis-Dreyfus já venceu o galardão oito vezes e a própria série foi coroada "melhor comédia" em 2015, 2016 e 2017.

"Chernobyl", minissérie de cinco episódios que explora o desastre nuclear de 1986 de dentro para fora, já conquistou sete prémios técnicos do Emmys.