A nova edição do "Big Brother Famosos" estreia a 2 de janeiro de 2022, na TVI. Depois de muitos rumores, Cristina Ferreira confirmou que irá apresentar as galas semanais do reality show.

"Pois parece que tenho os domingos ocupados a partir de dia 2", escreveu a apresentadora da estação de Queluz de Baixo na sua conta no Instagram. "Comecei na TVI a apresentar o extra 'Big Brother', 18 anos depois...", acrescentou Cristina Ferreira nas redes sociais. Esta segunda-feira, dia 27 de dezembro, a apresentadora recordou o dia da sua estreia na estação de Queluz de Baixo. "Foi assim, em 2003. Primeiro dia de TVI. Já não me lembro do que pensava esta menina, certamente muito longe de imaginar os muitos anos seguintes...", escreveu na sua conta no Instagram. Veja o vídeo: A nova aposta dos serões de domingo da TVI tem estreia marcada para o dia 2 de janeiro, dois dias após o final do "Big Brother 2021". "O 'Big Brother Famosos" está de regresso, 20 anos depois, com um dos rostos mais emblemáticos da estação: Cristina Ferreira", frisa o canal em comunicado.