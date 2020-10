"The Sister" estreia-se no serviço de streaming no dia 31 de outubro.

Até onde iria para manter um segredo? Esta é a principal questão da nova série dramática "The Sister", que se estreia no dia 31 de outubro, em exclusivo, na HBO Portugal. A produção é protagonizada por Russell Tovey (Nathan), Bertie Carvel (Bob), Simone Ashley (Elise), Amrita Acharia (Holly), Nina Toussaint-White (Jacki), Amanda Root (June) e Paul Bazely (Graham). "Numa noite de chuva, Nathan é surpreendido por alguém do passado que não queria ver. Nathan nunca conseguiu esquecer a pior noite da sua vida: uma festa que levou à morte repentina e chocante de uma rapariga. Só ele e Bob, um velho conhecido, sabem o que realmente aconteceu... e decidiram que seria para sempre assim", avança a HBO Portugal em comunicado. Mas, anos depois, Bob aparece à porta de Nathan com notícias terríveis que ameaçam destruir o seu mundo. "Porque agora Nathan tem os seus próprios segredos. Segredos que podem destruir tudo aquilo pelo qual lutou desesperadamente para construir, para si e para a sua família", resume o serviço de streaming. A série de quatro partes foi escrita por Neil Cross e é inspirada no romance "Burial", também escrito pelo argumentista. "The Sister" foi realizada por Niall MacCormick ("The Victim", "The Durrells", "Doctor Thorne") e produzida por Jonathan Curling ("Tin Star", "Baghdad Central"). "The Sister" é uma produção da Euston Films (uma empresa de produção da Freemantle) para a ITV e é distribuída internacionalmente pela Fremantle. A série foi encomendada para a ITV pela responsável pelos conteúdos de drama, Polly Hill.