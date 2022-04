A segunda temporada de "Bridgerton" bateu o recorde de série inglesa mais vista em uma semana na Netflix, segundo os dados partilhados pelo serviço de streaming.

No top geral, que incluiu produções em todas as línguas, "Squid Game" continua na liderança com mais de 517 milhões de horas assistidas em sete dias. Já a nova temporada de "Bridgerton" acumulou cerca de 251 horas de visualizações entre 28 de maio e 3 de abril.

A série inspirada nos romances best-seller de Julia Quinn ultrapassou "Inventing Anna", que liderava o top com 196 milhões de horas assistidas em apenas uma semana.

Já a primeira temporada de "Bridgerton" ocupa o segundo lugar do ranking.