Georgie Purcell, membro do Parlamento, partilhou as duas versões da foto, a original e a editada pela 9News Melbourne, que faz parte da Nine Network Australia.

Na versão editada, que foi para o ar na noite de segunda-feira, o seu vestido branco sem mangas transformou-se numa blusa e numa saia, deixando a barriga exposta. Um quadrado cinza claro translúcido transposto sobre parte da foto parece acentuar os seios da deputada.

"Sofri muito ontem. Mas não esperava que um meio de comunicação editasse o meu corpo e a minha roupa", escreveu Purcell na rede social X, antigo Twitter.

"Observem os seios aumentados e a roupa para torná-los mais reveladores. Não consigo imaginar isto a acontecer com um deputado homem", escreveu.

O diretor do 9News Melbourne, Hugh Nailon, afirmou que o departamento gráfico do canal usou uma foto publicada online pela deputada para ilustrar uma reportagem sobre a caça a patos.

Purcell é membro do Partido da Justiça Animal pelo norte de Victoria.

"Como é da praxe, a imagem foi redimensionada para adaptá-la" aos nossos canais, explicou Nailon.

"Durante o processo, a automatização do Photoshop criou uma imagem que não correspondia à original", acrescentou, referindo-se ao software de edição de fotos da empresa norte-americana Adobe.

"Isso não atendeu aos altos padrões editoriais que temos e por isso pedimos desculpas sem reservas a Purcell", acrescentou o diretor do canal, referindo-se a um "erro gráfico".

A Adobe rejeitou a explicação de Nailon. "Qualquer mudança nesta imagem exigiria intervenção e aprovação humana", disse um porta-voz da empresa em comunicado.