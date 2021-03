"Cristina ComVida" é o novo programa dos fins de tarde da TVI. O talk show de Cristina Ferreira estreou-se esta segunda-feira, dia 29 de março, às 19h00, e conta com a participação de Eduardo Madeira, que interpreta várias personagens.

Na emissão de estreia, Augusto, um construtor civil, foi o protagonista. No final do programa de estreia, o humorista interpretou ainda Adelaide, uma espectadora que não vê a TVI e que odeia todos os programas da estação de Queluz de Baixo.

"É impossível não vos agradecer. Há muito tempo que não sentia tanto amor da vossa parte. Estou a ler as vossas mensagens. Estou muito feliz. A televisão cumpriu o seu propósito. Mesmo que a dona Adelaide não veja a TVI e não dê audiências a este canal (os problemas que vou ter com ela)", brincou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.