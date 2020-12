Depois de quase 17 anos no ar, o programa "Você na TV" vai chegar ao fim. A última emissão está marcada para quinta-feira, dia 31 de dezembro, e será conduzida por Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes e Iva Domingues.

O programa das manhãs da TVI liderou audiências durante mais de uma década. Em 2018, a apresentadora deixou a TVI, o que ditou o fim da dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, que se estreou no pequeno ecrã a 13 de agosto de 2004.

Mas lembra-se como tudo começou? A estreia do talk show arrancou apenas com Manuel Luís Goucha em estúdio porque (supostamente) Cristina Ferreira estava atrasada. Depois, a apresentadora chegou ao primeiro cenário do programa da TVI e apresentou-se aos portugueses.

Recorde aqui a estreia do "Você na TV".

Veja também alguns dos melhores momentos da dupla: