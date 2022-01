A terceira gala do "Big Brother Famosos", da TVI, foi para o ar este domingo, dia 16 de janeiro, na TVI. A emissão apresentada por Cristina Ferreira contou com os comentários de Flávio Furtado e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).

Com 87% dos votos, Leandro foi segundo concorrente expulso pelos espectadores do "Big Brother Famosos". O cantor esteve na 'casa mais vigiada do país' durante duas semanas e envolveu-se em várias polémicas que deram que falar nas redes sociais.

A gala ficou ainda marcada pelas várias discussões que aconteceram durante a semana. Além dos concorrentes, Amélia, mãe de Jorge Guerreiro, foi uma das protagonistas da noite.

Nas redes sociais, a emissão deu que falar e a hashtag do reality show da TVI chegou à liderança do top do Twitter em Portugal.

Leia algumas das reações:

´