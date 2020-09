"Dia de Cristina" estreou esta quarta-feira, dia 23 de setembro, na TVI. Ao longo da emissão, que decorreu entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 16h00 e as 20h00, contou com vários convidados, como Jorge Jesus, Cláudio Ramos, Ruben Rua, Helena Coelho, Iva Domingues, entre outros.

Durante a manhã, o novo programa de Cristina Ferreira liderou audiências, registando 31% de share, o que corresponde a aproximadamente 606,9 mil espectadores. No mesmo horário, "Casa Feliz", de João Baião e Diana Chaves, registou 22,8% de share, registando o seu segundo melhor resultado desde a estreia.

Já durante a tarde, o novo formato de Cristina Ferreira não conseguiu liderar, ficando atrás de "Júlia", da SIC. O programa de Júlia Pinheiro registou 22,4% de share, seguido pelo "O Dia de Cristina", que conquistou 18,5% de share.