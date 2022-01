Desde a sua estreia, no dia 2 de janeiro, o "Big Brother Famosos" tem dominado as conversas nas redes sociais. No Twitter, em Portugal, os temas relacionados com o reality show da TVI têm-se destacado diariamente no top dos assuntos mais comentados.

Nos últimos dias, o beijo de Bruno de Carvalho e Liliana, os 'dramas' de Jaciara e a saída de Leandro da 'casa mais vigiada do país' foram alguns dos temas mais comentados pelos espectadores.

Esta semana, Marta Gil, Nuno Homem de Sá, Jardel, Jorge Guerreiro e Jaciara estão em risco de expulsão.

Leia as reações dos espectadores: