Herman José está a preparar um novo sketch para o programa "Cá Por Casa", da RTP1. Nas redes sociais, o humorista revelou que vai estrear esta quarta-feira, dia 12 de janeiro, uma paródia inspirada no "Big Brother Famosos", reality show que se estreou na TVI no início do ano.

No teaser partilhado na sua conta no Instagram, Herman José veste a pele de Kasha, cantor dos D.A.M.A. Maria Rueff, Joaquim Monchique e Joana Pais de Brito e Gabriela Barros também participam na paródia.

Veja o teaser: