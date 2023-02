Judite Sousa esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa "Alta Definição", da SIC. A entrevista foi para o ar no passado sábado, dia 11 de fevereiro.

Na entrevista, a antiga jornalista da CNN Portugal recordou que foi para a guerra na Ucrânia sem seguro de saúde, confessando que não espera voltar à televisão. "Nenhum empresário dá trabalho a uma pessoa que diz estas coisas, sendo que, estas coisas foram todas verdade", frisou.

"Neste momento acredito que é impossível voltar a trabalhar em televisão", disse Judite Sousa. "Também não sei se quero. Só uma pessoa que estivesse fora da sua plenitude de funções é que quereria trabalhar com uma pessoa de quem se disse que tinha enlouquecido, que tinha dito que foi para a guerra sem um seguro de saúde, sem ver uma moeda do território da guerra, acrescentou a jornalista.

"Tive necessidade de as dizer porque o perdi o controlo dos acontecimentos, em circunstâncias normais não teria dito. Na nossa profissão, o ritmo de circulação de informação é tão veloz e tão rápido que muitas vezes as coisas fogem-nos das mãos e naquele caso os acontecimentos fugiram-me das mãos", sublinhou.