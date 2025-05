Este sábado, dia 31 de maio, a CNN estreia a série documental "Marcas com Sustentabilidade".

O novo programa, apresentado por Sara Sousa Pinto, tem como objetivo dar "a conhecer os projetos e os desafios das marcas e empresas em Portugal, para reduzirem a pegada ambiental, impactarem de forma positiva as comunidades onde se inserem e implementarem ações que melhorem a qualidade de vida dos colaboradores e das suas famílias".

"Cada episódio terá uma duração média de 25 minutos. Conduzido por Sara Sousa Pinto, o magazine aborda as soluções novadoras de marcas, empresas e entidades para alinharem a sua ação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU", destaca o comunicado.

A série vai retratar exemplos de organizações que decidiram fazer “diferente” em vários setores: da indústria do vidro e da cerâmica, passando pela área dos resíduos, da energia ou até das associações com carácter social. "O objetivo do programa passa também por ser uma fonte de ideias inspiradoras para outras entidades, garantindo que todas encontram mecanismos que lhes permitam cumprir metas e evoluir", acrescenta a WLP Innovation.