Os episódios da oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" não têm agradado a muitos dos fãs da série. Depois das criticas nas redes sociais, alguns espectadores decidiram criar uma petição online para tentar convencer a HBO a gravar uma nova versão da temporada.

A petição criada no site change.org conta já com mais de 278 mil assinaturas. No texto, os criadores do movimento sublinham que "David Benioff e D.B. Weiss provaram que são guionistas incompetentes quando não têm material de origem (os livros)".

O final de "A Guerra dos Tronos" está marcado para a madrugada de domingo para segunda-feira, de 19 para 20 de maio, às duas da manhã. Em Portugal, poderá ver o último episódio da série na HBO e no Syfy.