O distanciamento social é algo a que nos temos de habituar devido à pandemia da COVID-19. Zoom, Facetime, Skype, Whatsapp e por aí fora estão entre as ferramentas que nos têm ajudado a matar saudades da família e dos amigos e que são úteis no teletrabalho. E são estas as aplicações que poderão ajudar a criar a nova série da Netflix.

Segundo o New York Post e a CNN, o serviço de streaming está a preparar uma série sobre "a experiência de viver em isolamento social". "Social Distance", que será gravada à distância, vai contar com realização de Diego Velasco

A produção da série está nas mãos de Jenji Kohan, criadora de "Orange Is The New Black". Tara Hermann e Hilary Weisman Graham também fazem parte da equipa.

À CNN, os produtores explicaram ainda que a série "vai contar várias histórias sobre o momento atual".