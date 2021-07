Durante a emissão desta quarta-feira, dia 7 de julho, do diário de "Amor Acontece", a produção revelou uma conversa entre os concorrentes Tiago e Catarina que tem dado que falar nas redes sociais.

"Hoje sou eu que decido o outfit de nós os dois, amanhã és tu. Eu quero-te mesmo sexy, estás a ver?", pediu o concorrente do reality show da TVI. "Queria muito que ela se vestisse como eu gosto, com aquele estilo, com aquele nível, é o estilo vistoso. Eu não minto, gosto de andar com pessoas vistosas", acrescentou Tiago.

"Tu só podes estar a gozar com a minha cara só pode", respondeu Catarina.

Nas redes sociais, os espectadores criticam os comentários do concorrente do reality show da TVI.

Leia as reações: