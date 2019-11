Durante a emissão desta terça-feira, dia 19 de novembro, de "O Programa da Cristina", Cláudio Ramos recebeu uma chamada telefónica enquanto conversava com a apresentadora na "cozinha".

"Mas quem me está a telefonar, se sabem que eu estou num programa de televisão?", começou por dizer o "vizinho" de Cristina Ferreira. Do outro lado estava Cláudia, da equipa do programa "A Tarde É Sua", da TVI, contou Cláudio Ramos.

"Tem que me ligar daqui a bocadinho, porque estou no programa da manhã da Cristina", acrescentou, pedindo a Cristina Ferreira que não revelasse o motivo do telefonema.

