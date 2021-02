Patrick Dempsey, que vestiu a pele de McDreamy em "Anatomia de Grey", falou pela primeira vez sobre o ambiente vivido nos bastidores da série. Em 2019, a atriz Ellen Pompeo confessou que existiram "problemas culturais" e "tóxicos" ao longo dos primeiros dez anos.

Ao The Independent, Patrick Dempsey revelou que as equipas trabalhavam mais de 17 horas por dia. "Quando há um ambiente em que trabalhas 17 horas por dia, seis dias por semana, é muito difícil manter esse ambiente saudável", frisou.

Na entrevista, o ator sublinha ainda que acredita que tudo melhorou nos últimos anos, já depois da sua saída. "Percebi que as coisas mudaram na liderança do dia a dia (...) Há mais igualdade dentro da equipa", defendeu, acrescentando que as "pessoas amadureceram, cresceram e aprenderam".