De missão em missão - que envolvem um macaco astronauta, uma batalha contra a Força Aérea ou a receção a uma empresa privada liderada pela versão feminina de Elon Musk -, esta força espacial vai-se compondo ao sabor dos caprichos dos twitters do presidente, ou POTUS, sôfrego por voltar a pôr botas na Lua, e do sentido de moda da Primeira Dama, ou FLOTUS.

Ao mesmo tempo, também seguimos a vida pessoal de Naird, em trabalhos com a esposa (Lisa Kudrow), inexplicavelmente encarcerada, e a filha cada vez mais isolada nos confins do Colorado.

Com um argumento excessivo e díspar, "Space Force" não une as pontas para se formar numa crítica acutilante. Mais do que uma farsa política dos devaneios disfuncionais do líder norte-americano, à imagem de "Doutor Estranhoamor" ou "M.A.S.H", a série criada por Steve Carell e Greg Daniels é uma comédia no local de trabalho que abraça um universo alternativo.

Povoada por caricaturas de figuras do Congresso (o nome Scarapiducci assemelha-se muito ao de Anthony Scaramucci, antigo Director de Comunicações da Casa Branca, Anabela Ysidro-Campos é uma clara referência à congressista Alexandria Ocasio-Cortez), e de líderes de autoridade que se digladiam na sala de guerra (onde surgem Jane Lynch e Patrick Warburton), é notório o esforço para nos fazer rir.

Entre o piscar-de-olho e a palmadinha nas costas, espera-se que o talento de Carell, Malkovich e Schwartz atinjam o alvo. O que chega a acontecer, provocando gargalhadas espontâneas, vindas principalmente da relação peculiar entre o estóico Naird e o cientista Mallory, ele sim uma voz impaciente, irritada, sempre pronta a elevar-se contra a imbecilidade do sistema.

Só que, longe do registo documental de um "The Office", sem verisimilitude, com uma plasticidade tipicamente americana, pura e simplesmente as piadas de "Space Force" não descolam.

2/5