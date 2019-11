"The Crown" regressa à Netflix para a sua terceira temporada na próxima semana, no dia 17 de novembro. A nova temporada da série do serviço de streaming já está a dar que falar, depois do ex-secretário de imprensa da rainha Isabel, Dickie Arbiter, ter criticado um suposto romance “infundado” entre a monarca e o seu gerente de corridas de cavalos.

Depois das críticas do ex-secretário de imprensa, Olivia Collman, que vai vestir a pele de Isabel II nos novos episódios, revelou que se cruzou com o Príncipe William durante um jantar. "Conheci o príncipe William durante um jantar e ele perguntou-me no que estava a trabalhar no momento, antes de acrescentar: "'Na verdade, sei no que estás a trabalhar'", começou por contar a protagonista da série.

"Estava tão animada e perguntei: 'Já viu ['The Crown']?' A resposta foi um firme 'não'", revelou.

A segunda época foi a última com Claire Foy no papel da protagonista e de Matt Smith como príncipe Filipe, que agora será encarnado por Tobias Menzies, visto que os papéis serão reformulados à medida que a série vai avançando no tempo.

Helena Bonham Carter dará corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty serão o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A terceira temporada vai decorrer entre 1964 e 1976, mas ainda não foram divulgados pormenores da trama. A quarta época será centrada nos anos 1970 e 1980, período em que Margaret Thatcher ocupou o cargo de primeira-ministra. O papel estará a cargo de Gillian Anderson e Emma Corrin será Diana Spencer.

"The Crown" vai contar com seis temporadas, todas com dez episódios cada, e tem inspiração direta no filme "A Rainha" e na peça "The Audience", ambos escritos por Peter Morgan.